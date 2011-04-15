Банк России на 30 октября повысил курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 75.0399 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.8129 руб.

Банк России на 30 октября повысил официальный курс евро к рублю более чем на 37 копеек до 75.0399 руб. с 74.6658 руб., курс доллара США - почти на 18 копеек до 65.8129 руб. с 65.6345 руб. 27 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 30 октября увеличилась почти на 27 копеек (+0.38%) до 69.9651 руб. с 69.6986 руб. 27 октября.



"AK&M" от 29.10.2018