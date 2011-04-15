Объём кредитования физлиц в III квартале вырос на 45%

В РФ в III квартале 2018 года выдано 10.51 млн новых кредитов общим объёмом 2.24 трлн руб. Это на 9% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 45%. Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт и ипотеки. Об этом говорится в сообщении ОКБ.



Количество новых карт выросло на 22% в годовом выражении, при этом объёмы одобренных лимитов увеличились на 48%. В июле-сентябре выдано 3.06 млн новых карт с общим лимитом 222.65 млрд руб., годом ранее - 2.51 млн карт на 150.75 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 21% до 73 тыс. руб.



Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заёмщиков, в III квартале выросло на 33%, денежные объёмы кредитования - на 47%. В III квартале выдано 331.44 тыс. ипотечных кредитов на 678.44 млрд руб., Средний чек нового ипотечного кредита вырос на 10% до 2.05 млн руб.





"AK&M" от 29.10.2018