Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/10/2018
14:04

Объём кредитования физлиц в III квартале вырос на 45%

В РФ в III квартале 2018 года выдано 10.51 млн новых кредитов общим объёмом 2.24 трлн руб. Это на 9% больше, чем годом ранее. Объём кредитования вырос на 45%. Самые высокие темпы роста отмечены в сегменте кредитных карт и ипотеки. Об этом говорится в сообщении ОКБ.

Количество новых карт выросло на 22% в годовом выражении, при этом объёмы одобренных лимитов увеличились на 48%. В июле-сентябре выдано 3.06 млн новых карт с общим лимитом 222.65 млрд руб., годом ранее - 2.51 млн карт на 150.75 млрд руб. Средний лимит по карте вырос на 21% до 73 тыс. руб.

Количество новых ипотечных кредитов, средства по которым были фактически перечислены на счета заёмщиков, в III квартале выросло на 33%, денежные объёмы кредитования - на 47%. В III квартале выдано 331.44 тыс. ипотечных кредитов на 678.44 млрд руб., Средний чек нового ипотечного кредита вырос на 10% до 2.05 млн руб.


"AK&M" от 29.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100