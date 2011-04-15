Количество автокредитов в РФ в III квартале выросло на 0.5%

В III квартале 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 205.6 тыс., увеличившись в годовом исчислении на 0.5%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и агентства "Автостат".



По сравнению с предыдущим кварталом, в июле-сентябре 2018 года количество выданных автокредитов немного сократилось - на 1.8%.



Доля автомобилей, купленных в кредит, составила 50.3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.2 процентных пункта.





"AK&M" от 29.10.2018