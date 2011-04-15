Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/10/2018
15:51

Количество автокредитов в РФ в III квартале выросло на 0.5%

В III квартале 2018 года количество купленных в кредит автомобилей составило 205.6 тыс., увеличившись в годовом исчислении на 0.5%. Об этом говорится в совместном пресс-релизе НБКИ и агентства "Автостат".

По сравнению с предыдущим кварталом, в июле-сентябре 2018 года количество выданных автокредитов немного сократилось - на 1.8%.

Доля автомобилей, купленных в кредит, составила 50.3% от общих продаж, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3.2 процентных пункта.


"AK&M" от 29.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100