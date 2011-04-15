Количество официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю снизилось на 0.3%

Численность официально зарегистрированных безработных в РФ за неделю, с 17 по 24 октября, снизилось на 0.3% до 630.48 тыс. Годом ранее численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, составила 708.62 тыс. Об этом говорится в сообщении Минтруда.



За неделю уменьшение количества безработных произошло в 46 регионах. Наибольшее снижение показателя наблюдалось в Кабардино-Балкарской Республике, республиках Тыва, Северная Осетия - Алания, Ненецком автономном округе, Приморском крае, Севастополе, Тамбовской, Брянской, Калужской и Саратовской областях.



В 35 регионах отмечено увеличение численности безработных. Наибольший рост показателя наблюдался в Белгородской, Иркутской, Тульской областях, Чукотском, Ямало-Ненецком автономных округах, Камчатском, Забайкальском краях, республиках Мордовия, Бурятия, Крым.





"AK&M" от 29.10.2018