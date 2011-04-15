"Газпром нефть" повышает нефтедобычу в ХМАО

"Газпромнефть-Хантос" при экспертной поддержке научно-технического центра "Газпром нефти" впервые провёл на Южно-Приобском месторождении (ХМАО - Югра) высокотехнологичный гидроразрыв пласта с применением уникального состава жидкости для ГРП. Об этом говорится в сообщении компании.



Особое сочетание использованных при операции веществ обеспечило повышение нефтеотдачи до 10% со скважины.



На южной лицензионной территории Приобского месторождения впервые был проведен гидроразрыв пласта (ГРП) на горизонтальных скважинах с применением уникальной комбинации жидкостей ГРП. При операции был использован состав на водяной основе с загустителем из природного гуарового полимера. Смесь состояла из маловязкой жидкости, обеспечивающей при закачке в пласт удлинение трещин, и вязкой, необходимой для транспортировки пропанта (химического агента, который не позволяет образовавшимся трещинам закрыться).



Благодаря оптимальной пропорции жидкостей при высокотехнологичном ГРП на Южно-Приобском месторождении было достигнуто удлинение трещин на 15-20% в сравнении с типовыми. Повышение скорости и объема закачки веществ в пласт обеспечило более обширный охват пласта. В результате применения новой смеси рост добычи углеводородов составил от 7 до 10% со скважины.



Реализация пилотного проекта по ГРП с использованием нового похода не потребовала дополнительных затрат. В ближайшее время технология интенсификации нефтедобычи может быть тиражирована на другие активы "Газпром нефти" с подходящими геологическими условиями.



ПАО "Газпром нефть" (ИНН 5504036333) и её дочерние компании являются обладателями 61 лицензии на разведку и разработку месторождений. Доказанные запасы нефти на принадлежащих компании месторождениях превышают 4.5 млрд баррелей. Крупнейшим акционером компании является группа "Газпром".



Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в 2017 году выросла на 25.5% до 253 млрд руб. Выручка с учётом пошлин выросла на 18.2% к 2016 году и составила 2.004 трлн руб., скорректированная EBITDA - на 20.8% до 551 млрд руб. Положительный свободный денежный поток (FCF) за 12 месяцев 2017 года составил 65 млрд руб. Добыча углеводородов с учётом доли в совместных предприятиях увеличилась на 4.1% к 2016 году и составила 89.75 млн т.



Чистая прибыль компании по стандартам МСФО в первом полугодии 2018 года выросла в 1.5 раза к аналогичному периоду 2017 года, составив 166.4 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 49.8% - до 368.2 млрд руб.



"AK&M" от 29.10.2018