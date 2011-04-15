Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за 9 месяцев выросла на 74.5% до 4.036 млрд руб.

Чистая прибыль ГК "Детский мир" по МСФО за 9 месяцев 2018 года выросла на 74.5% до 4.036 млрд руб. с 2.313 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Объём консолидированной неаудированной выручки Группы увеличился на 14.9% до 76.6 млрд руб. с 66.6 млрд руб. За 9 месяцев было открыто 37 новых магазинов сети "Детский мир". Показатель EBITDA вырос на 34.2% до 7.614 млрд руб. с 5.673 млрд руб.



Чистая прибыль за III квартал выросла на 32.3% до 2.126 млрд руб. с 1.607 млрд руб.



Группа компаний "Детский мир" - крупнейший в России оператор розничной торговли детскими товарами. Группа объединяет розничную сеть магазинов "Детский мир", сеть магазинов ELC и интернет-магазины "Детский мир" и ELC.



По данным на 30 июня 2017 года, сеть магазинов "Детский мир" представлена 488 магазинами в России и Казахстане, расположенными в 173 городах России и 8 городах Казахстана, сеть ELC представлена 40 магазинами в России. Совокупная торговая площадь магазинов группы - 604 тыс. кв.



Основными акционерами компании являются АФК "Система" (52.1%), Российско-китайский инвестиционный фонд (14.03%).



Прибыль ГК "Детский мир" за I квартал 2018 года по МСФО составила 336 млн руб. против убытка 89 млн руб. годом ранее. Выручка выросла на 14% до 24.02 млрд руб. с 21.061 млрд руб., валовая прибыль - на 10% до 7.106 млрд руб. с 6.462 млрд руб., показатель EBITDA - на 56.5% до 1.294 млрд руб. с 827 млн руб.







"AK&M" от 29.10.2018