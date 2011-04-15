Avia Solutions Group продала долю в "Жуковском"

Avia Solutions Group AB продала 30% акций холдинга United Airports Management B. V., косвенно владеющего ОАО "Рампорт Аэро", управляющего международным аэропортом "Жуковский". Об этом говорится в сообщении компании.



Продажа акций United Airports Management B. V. не окажет влияния на финансовое состояние и деятельность Avia Solutions Group AB.



Напомним, в сентябре стало известно, что литовская Avia Solutions Group (ASG), которая вместе с Ростехом построила "Жуковский", решила продать свою долю в управляющей компании аэропорта - АО "Рампорт аэро". Об этом тогда заявил гендиректор ASG Йонас Янукенас.



Он сказал, что соответствующее решение было принято из-за нескольких причин. "Мы концентрируемся на Азии", - отмечал он. Покупателей он тогда не назвал.



Международный аэропорт "Жуковский" располагается на юго-востоке Московской области в 23 км от столицы. Аэропорт находится на территории аэродрома "Раменское" с самой длинной в Европе взлетно-посадочной полосой (5.5 тыс. м), что позволяет осуществлять приём пассажирских и грузовых воздушных судов любого типа.



Пассажиропоток аэропорта "Жуковский" в августе 2018 года составил 143.428 тыс., что на 270% больше показателей за аналогичный период 2017 года.



ГК "Ростех", созданная в ноябре 2007 года, призвана содействовать российским организациям различных отраслей промышленности в разработке, производстве и реализации на внутреннем и внешних рынках высокотехнологичной продукции, в проведении прикладных исследований по перспективным направлениям развития науки и техники и во внедрении в производство передовых технологий в целях повышения уровня отечественных разработок, сокращения сроков и стоимости их создания.



Консолидированная выручка Ростеха в 2017 году достигла 1.589 трлн руб., консолидированная чистая прибыль - 121 млрд руб., EBITDA - 305 млрд руб.







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