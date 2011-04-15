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29/10/2018
15:06

Ингосстрах выплатил клиенту возмещение за повреждённую сельскохозяйственную технику

Ингосстрах выплатил более 1.6 млн руб. клиенту за повреждение двух комбайнов, переданных клиенту в лизинг. Страховой случай произошёл в результате ДТП 22 сентября 2018 года. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.

Сельскохозяйственная техника клиента застрахована в Ингосстрахе от пожара, взрыва в процессе эксплуатации, стихийных бедствий, аварии, опрокидывания, падения, противоправных действий третьих лиц, в том числе кражи, грабежа, умышленного уничтожения или повреждения и других рисков.

Страховая сумма по договору составляет 244.5 млн руб. Договор заключен на 3 года и действует до 15 августа 2021 года.

Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст. 32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.

"AK&M" от 29.10.2018
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