ЦБ объявил учётную цену золота на 30 октября - 2604.18 руб./г против 2608.31 руб./г на 27 октября
ЦБ установил учётную цену на драгоценные металлы на 30 октября. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.
Золото: - 2604.18 руб./грамм
Серебро: - 31.08 руб./грамм
Платина: - 1760.46 руб./грамм
Палладий: - 2333.87 руб./грамм
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Цены за последние 5 дней, руб./грамм
23.10 24.10 25.10 26.10 27.10
Золото 2567.66 2594.47 2598.84 2604.56 2608.31
Серебро 30.72 30.90 31.11 31.16 31.00
Платина 1749.01 1738.61 1745.01 1750.25 1743.02
Палладий 2288.62 2385.34 2407.57 2352.70 2287.45