Штрафы за фальсификат топлива в 2018 году превысили 40 млн руб.

Сумма наложенных административных штрафов на автозаправки и нефтебазы за реализацию фальсификата топлива за 9 месяцев 2018 года составила 42.4 млн руб., втрое превысив показатель 2017 года. Об этом заявил заместитель руководителя Росстандарта Алексей Кулешов на парламентских слушаниях в Госдуме о регулировании цен на горюче-смазочные, говорится в сообщении ведомства.



Результаты проверок Росстандарта показывают, что число нарушений в части физико-химических показателей топлива снижается: в 2015 году на них приходилось около 20%, в 2016 году - 12%, в 2017 году - 11%. За 9 месяцев были проведены контрольно-надзорные мероприятия в отношении более двух тысяч организаций. Плановые и внеплановые проверки охватили 663 автозаправок, на 14% которых были выявлены нарушения. Из них нарушения по физико-химическим показателям составили менее 9%. При этом основная доля нарушений приходится на несетевые АЗС, в которых нет внутренних систем контроля качества топлива.



Традиционно бензин и дизель нарушителей не соответствует требованиям по показателям "массовая доля серы", "температура вспышки в закрытом тигле", "октановое число", "объемная доля монометиланилина". Основными источниками фальсификата остаются нефтебазы, отгружающие топливо в розницу. Недобросовестные организации смешивают разные партии и незаконно доводят характеристики топлива до более высоких показателей с применением присадок.



Для борьбы с нарушителями с 2018 года действуют "оборотные" штрафы за нарушения физико-химических характеристик. На базе ВНИИР Росстандарта был создан экспресс-анализатор "ЭЛМЕР-001", который позволяет определить октановое и цетановое число, массовую долю серы и наличие или отсутствие металлов в топливе. Два ЭЛМЕРа уже применяются в Центральном и Приволжском федеральных округах, а их полноценное внедрение по всей стране планируется в 2019 году.



В ходе слушаний А.Кулешов отметил, что в скором времени в Госдуму будет внесён законопроект о проведении контрольной закупки топлива, который позволит эффективнее осуществлять контроль на рынке. Сейчас документ проходит этап межведомственного согласования в правительстве.



Также в Евразийскую экономическую комиссию направлено предложение сделать обязательными испытания и паспортизацию топлива перед его отгрузкой в розничную сеть. А на заседании Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 26 сентября 2018 года поддержана проработка запрета реализации на АЗС не предназначенного для использования автотехникой топлива.



"AK&M" от 29.10.2018