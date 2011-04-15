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29/10/2018
17:02

Росстандарт дал советы по выбору мёда

Специалисты ЦСМ Росстандарта в Красноярском крае проверили качество меда на ярмарках и в магазинах и дали несколько советов по его выбору. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Эксперты оценили 15 образцов по цене от 266 до 984 руб. за килограмм из Московской, Новгородской, Свердловской, Новосибирской областей, Алтайского, Краснодарского и Красноярского краев и Республики Башкортостан.

Сначала специалисты протестировали мед натуральный цветочный на соответствие техрегламенту и ГОСТу по физико-химическим показателям: массовой доле сахарозы, воды, диастазному числу, массовой доле пролина и другим. Затем экспертная комиссия оценила продукт на внешний вид, аромат и вкус.

"В результате органолептической оценки в одном из образцов выявлено заниженное содержание пролина. Два образца не соответствуют требованиям национального стандарта по консистенции, аромату и вкусу", - отметила ведущий специалист по стандартизации Красноярского ЦСМ Надежда Воронкина, цитируемая в сообщении.

Согласно ГОСТ Р 54644-2011 "Мед натуральный. Технические условия", натуральный мед делится на цветочный, падевый и смешанный. По консистенции он может быть жидким, полностью или частично закристаллизованным. Каждая партия натурального меда, поступающая с пасеки для реализации или промышленной переработки, сопровождается ветеринарным свидетельством о соответствии условиям производства продукции. При выборе меда покупателя должно насторожить отсутствие такого документа, а также многообразие видов этой сладости.

"У пчеловода не может быть больше 2-3 видов меда. Если их 15, то перед вами перекупщик. У них часто можно встретить наименования меда, не соответствующие ботаническому происхождению, то есть фальсификат. Если есть сомнения в качестве меда, лучше взять кристаллизованный (засахаренный), который невозможно подделать", - отметила эксперт-дегустатор продукции пчеловодства Ирина Бондарь.


"AK&M" от 29.10.2018
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