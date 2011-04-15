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29/10/2018
16:13

Товарооборот между РФ и Таджикистаном по итогам 9 месяцев составил $107 млн

Товарооборот между РФ и Таджикистаном по итогам 9 месяцев текущего года составил порядка $107 млн. Об этом на круглом столе заявил первый заместитель министра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов, говорится в сообщении Минсельхоза.

Его значительная часть приходится на экспорт из нашей страны. При этом отечественные производители готовы увеличить поставки сельскохозяйственной продукции в Таджикистан, в том числе семенного картофеля.

Вместе с тем, Россия заинтересована в наращивании импорта продукции АПК из Таджикистана. Так, наша страна готова закупать больше овощей и фруктов при условии их соответствия фитосанитарным нормам и требованиям безопасности. Д.Хатуов подчеркнул, что весомым фактором, сдерживающим увеличение поставок плодоовощной продукции, является отсутствие в Таджикистане современной логистической инфраструктуры.

В этой связи первый замминистра указал на важность модернизации транспортного и логистического секторов, создание на территории Таджикистана оптово-распределительного центра, который будет заниматься приемом, хранением и переработкой овощей и фруктов для дальнейшей их поставки в Россию. Со своей стороны Минсельхоз готов содействовать успешной реализации проекта. Как отметили участники круглого стола, решение этих задач позволит повысить эффективность двусторонней торговли.

В рамках Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Таджикистаном действует рабочая группа по развитию сельского хозяйства, на которой рассматривается весь спектр профильных вопросов.


"AK&M" от 29.10.2018
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