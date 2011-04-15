Госорганы нарушают требования механизма координации информатизации, заявляет Счётная палата

Госорганы нарушают требования механизма координации информатизации. Об этом говорится в сообщении Счётной палаты.



Согласно сводной бюджетной росписи (на 1 июля 2018 года) на закупки в сфере информационно-коммуникационных технологий предусмотрено 115.9 млрд руб. В планы информатизации государственных органов включено 82.3 млрд руб., из них 62.4 млрд руб. (75.8%) - эксплуатационные расходы.



В соответствии с Правилами подготовки планов информатизации финансированию из федерального бюджета подлежат только те мероприятия, которые включены в утвержденный план информатизации. Вместе с тем, Счетной палатой выявлены факты санкционирования органами Федерального казначейства оплаты мероприятий, не включенных в утвержденный план. Так, Минэкономразвития до утверждения плана информатизации было заключено 13 государственных контрактов, по которым органом Федерального казначейства была санкционирована оплата.



"Действующий Порядок санкционирования оплаты денежных обязательств получателей средств федерального бюджета не предусматривает осуществление органами Федерального казначейства при санкционировании оплаты в рамках исполнения государственного контракта проверки наличия мероприятия по информатизации в утвержденном плане информатизации", - пояснила зампредседателя Счетной палаты Вера Чистова.



Одно из основных нарушений - государственными органами расходы на информатизацию контрактуются и работы оплачиваются без утверждённых планов информатизации.



По состоянию на 10 сентября 2018 года, 26 государственных органов из 69 проанализированных не направляли предварительные проекты планов информатизации на заключение в Минкомсвязь. Это нарушение Правил подготовки планов информатизации. При этом проектировки предельных объемов бюджетных ассигнований федерального бюджета на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов уже доведены до государственных органов письмом Минфина.



С другой стороны, в рамках анализа деятельности Минкомсвязи, как ответственного органа за подготовку заключений на проекты планов информатизации, выявлены многочисленные нарушения сроков по проведению экспертной оценки документов по информатизации, а также согласование планов информатизации на следующий год без учета анализа достигнутых результатов.



При этом СП отмечает, что работы по подготовке экспертных заключений по факту осуществляются ФГБУ "Центр экспертизы и координации информатизации" в рамках государственного задания.



Постановлением Правительства утвержден перечень приоритетных направлений использования и развития информационно-коммуникационных технологий в деятельности федеральных госорганов. Целевые показатели и индикаторы по этим приоритетным направлениям не увязаны с показателями и индикаторами, характеризующими реализацию 5 базовых направлений, установленных программой "Цифровая экономика Российской Федерации".



"Это не позволяет оценить вклад реализации приоритетных мероприятий по информатизации в достижение направлений развития цифровой экономики в Российской Федерации", - заявила В.Чистова.



"AK&M" от 29.10.2018