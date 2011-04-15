Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/10/2018
16:17

Торговые площади трёх ТПУ выставлены на аукцион

В транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) "Варшавское шоссе", "Волоколамская" и "Новохохловская" в первой половине ноября пройдут 11 аукционов за право аренды торговых площадей, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, говорится в сообщении Стройкомплекса.

"Победители аукционов смогут открыть на арендованной площади небольшие магазины продуктов, кафе, оптики, фотобудки - всего 29 вариантов торговых назначений прописаны в документации по каждому объекту", - сказал Г.Дегтев.

По его словам, торги пройдут на Единой площадке Москвы 8 и 15 ноября. Организатор аукционов - АО "Московская кольцевая железная дорога".

Главная цель аукционов - повышение уровня комфорта пассажиров Московского центрального кольца (МЦК). Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Срок действия договоров аренды - восемь лет.

На территории ТПУ "Варшавское шоссе" расположено семь торговых помещений. Их площадь варьируется от 20 кв м до 210 кв м. Стартовая стоимость - от 32 до 55 тыс. руб.

На территории ТПУ "Новохохловская" в аренду сдаются два лота площадью 13 и 49 кв м. Стартовая стоимость объектов - 41 и 38 тыс. руб. соответственно.

На территории ТПУ "Волоколамская" на аукционы по аренде выставлено также два лота. Площадь объектов 21 и 47 кв м. Стартовая стоимость составляет 47 и 43 тыс. руб.

Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.

Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.

В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные. Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.


AK&M "Рынок слияний и поглощений"

Все новости Рынка Слияний и Поглощений ...
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100