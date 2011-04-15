Торговые площади трёх ТПУ выставлены на аукцион

В транспортно-пересадочных узлах (ТПУ) "Варшавское шоссе", "Волоколамская" и "Новохохловская" в первой половине ноября пройдут 11 аукционов за право аренды торговых площадей, сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Геннадий Дегтев, говорится в сообщении Стройкомплекса.



"Победители аукционов смогут открыть на арендованной площади небольшие магазины продуктов, кафе, оптики, фотобудки - всего 29 вариантов торговых назначений прописаны в документации по каждому объекту", - сказал Г.Дегтев.



По его словам, торги пройдут на Единой площадке Москвы 8 и 15 ноября. Организатор аукционов - АО "Московская кольцевая железная дорога".



Главная цель аукционов - повышение уровня комфорта пассажиров Московского центрального кольца (МЦК). Торги ведутся за размер ежемесячного платежа. Срок действия договоров аренды - восемь лет.



На территории ТПУ "Варшавское шоссе" расположено семь торговых помещений. Их площадь варьируется от 20 кв м до 210 кв м. Стартовая стоимость - от 32 до 55 тыс. руб.



На территории ТПУ "Новохохловская" в аренду сдаются два лота площадью 13 и 49 кв м. Стартовая стоимость объектов - 41 и 38 тыс. руб. соответственно.



На территории ТПУ "Волоколамская" на аукционы по аренде выставлено также два лота. Площадь объектов 21 и 47 кв м. Стартовая стоимость составляет 47 и 43 тыс. руб.



Как ранее заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, в столице проектируется и строится 100 ТПУ.



Транспортно-пересадочные узлы увяжут в единую систему все виды общественного транспорта, сделают пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной и позволят пассажирам сократить время в пути.



В столице до 2020 года появится более 250 ТПУ. Среди них будут плоскостные - в виде перехватывающих парковок, на которых можно оставить автомобиль и пересесть на метро, и капитальные. Последние предполагают строительство многофункциональных центров, гостиниц, спортивных комплексов и других объектов, необходимых жителям конкретного района.





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