Ввод жилья в эксплуатацию в России в январе-сентябре снизился на 1.9%

В России в январе-сентябре 2018 года введено в эксплуатацию 613.6 тыс. квартир общей площадью 45.5 млн кв. м, что на 1.9% меньше показателя за аналогичный периода 2017 года. Об этом говорится в сообщении Росстата.



В январе-сентябре 2017 года введено 46.4 млн кв. м жилья, что на 6.4% меньше показателя годом ранее.



Среди субъектов РФ наибольшие объемы жилищного строительства осуществлялись в Московской области, где введено 13.9% от сданной в эксплуатацию общей площади жилья по России в целом, Краснодарском крае - 6%, Ленинградской области - 4.6%, Москве - 3.9%, Республике Татарстан - 3.8%, Ростовской области - 3.4%, Санкт-Петербурге и Республике Башкортостан - по 3.1%, Свердловской области - 2.5%, Самарской области - 2.2%, Новосибирской области - 2.1%, Нижегородской и Челябинской областях - по 1.9%. В этих регионах построено чуть больше половины общей площади жилья, введенной в России.



Вместе с тем, при значительных объемах жилищного строительства в январе-сентябре 2018 года наблюдалось снижение ввода жилья по сравнению с январем-сентябрем 2017 года в Санкт-Петербурге на 35.5%, Краснодарском крае - на 15.7%, Республике Башкортостан - на 12.5%, Новосибирской области - на 8.5%, Свердловской области - на 7.9%.



В январе-сентябре 2018 года индивидуальными застройщиками введено 161.7 тыс. жилых домов общей площадью 22. 5 млн кв. м, что составило 116.2% к январю-сентябрю 2017 года. При этом доля индивидуального домостроения в общей площади завершенного строительством жилья составила: в целом по России - 49.4%; в республиках Ингушетия и Тыва, Карачаево-Черкесской и Чеченской республиках - от 90.1% до 97.1%, Магаданской и Мурманской областях, Еврейской автономной области - 100%.





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