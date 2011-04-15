Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

29/10/2018
17:05

Все полисы ОМС действуют в Москве без ограничений

Все полисы обязательного медицинского страхования действуют в Москве без ограничений. Об этом заявил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).

Отказ в получении медицинской помощи или лекарственном обеспечении при наличии полиса ОМС старого образца не допустим. Замена полисов ОМС старого образца на новые осуществляются в постоянном режиме.

МГФОМС проинформировал жителей Москвы о возможности смены страховой медицинской организации не позднее 1 ноября 2018 года. Данное условие продиктовано законом "Об обязательном медицинском страховании в РФ".

Также москвичи имеют право заменить полис обязательного медицинского страхования старого образца (зеленая карточка) на полисы единого образца, действующие на территории РФ: бумажный полис ОМС (голубой листок со штрих кодом формата А5) или электронный полис ОМС (пластиковая карта с чипом, фотографией и подписью владельца).

Необходимость замены полисов ОМС старого образца вызвана увеличением количества электронных сервисов, предоставляемых гражданам - прикрепление к поликлиники, стоматологии и запись на прием к врачу в системе ЕМИАС, создание электронной медицинской карты пациента, личный кабинет застрахованного. Предоставление сервисов возможно только при наличии актуальных данных о застрахованном лице.

На сегодняшний день в региональном сегмента застрахованных лиц Москвы более 6 млн человек имеют на руках "зеленые карточки". В базе данных МГФОМС нет информации о данных паспорта застрахованного, СНИЛС, месте проживания и контактных данных. Указанные данные необходимы системе ОМС Москвы для контроля оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и связи с застрахованным лицом для защиты его прав.


"AK&M" от 29.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100