Все полисы ОМС действуют в Москве без ограничений

Все полисы обязательного медицинского страхования действуют в Москве без ограничений. Об этом заявил Московский городской фонд обязательного медицинского страхования (МГФОМС).



Отказ в получении медицинской помощи или лекарственном обеспечении при наличии полиса ОМС старого образца не допустим. Замена полисов ОМС старого образца на новые осуществляются в постоянном режиме.



МГФОМС проинформировал жителей Москвы о возможности смены страховой медицинской организации не позднее 1 ноября 2018 года. Данное условие продиктовано законом "Об обязательном медицинском страховании в РФ".



Также москвичи имеют право заменить полис обязательного медицинского страхования старого образца (зеленая карточка) на полисы единого образца, действующие на территории РФ: бумажный полис ОМС (голубой листок со штрих кодом формата А5) или электронный полис ОМС (пластиковая карта с чипом, фотографией и подписью владельца).



Необходимость замены полисов ОМС старого образца вызвана увеличением количества электронных сервисов, предоставляемых гражданам - прикрепление к поликлиники, стоматологии и запись на прием к врачу в системе ЕМИАС, создание электронной медицинской карты пациента, личный кабинет застрахованного. Предоставление сервисов возможно только при наличии актуальных данных о застрахованном лице.



На сегодняшний день в региональном сегмента застрахованных лиц Москвы более 6 млн человек имеют на руках "зеленые карточки". В базе данных МГФОМС нет информации о данных паспорта застрахованного, СНИЛС, месте проживания и контактных данных. Указанные данные необходимы системе ОМС Москвы для контроля оказания медицинской помощи, лекарственного обеспечения и связи с застрахованным лицом для защиты его прав.





"AK&M" от 29.10.2018