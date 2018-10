Газпром внедряет профессиональные стандарты

Совет директоров ПАО "Газпром" принял к сведению информацию о внедрении профессиональных стандартов в деятельность компании, её дочерних обществ и организаций. Об этом говорится в сообщении Газпрома.



Отмечено, что одно из ключевых конкурентных преимуществ Газпрома - высококвалифицированный персонал. Компания ведёт системную работу по развитию кадрового потенциала, в том числе по своевременному повышению профессиональных навыков и компетенций работников в соответствии с перспективными потребностями Газпрома.



Важным направлением деятельности компании в этой сфере является разработка профессиональных стандартов для нефтегазовой отрасли. Так, с 2014 года Газпром разработал 26 из 66 отраслевых стандартов.



Газпром активно внедряет профессиональные стандарты для работников нефтегазовых профессий, а также для специалистов общеотраслевых профессий, работающих в компании. Это относится к наиболее востребованным специальностям, в том числе в финансовой и строительной областях, в сфере цифровых и коммуникационных технологий, связи.



Всего на сегодняшний день в Газпроме, его дочерних обществах и организациях внедрены более 385 стандартов - из них 80 обязательны к применению в соответствии с российским законодательством.



Требования профессиональных стандартов учитываются образовательными организациями, с которыми взаимодействует Газпром, и корпоративными учебными центрами при формировании и совершенствовании образовательных программ. С 2014 года актуализировано более 500 корпоративных образовательных программ. Опорные для Газпрома вузы и образовательные организации компании получили от Совета по профессиональным квалификациям в нефтегазовом комплексе свидетельства о профессионально-общественной аккредитации 48 образовательных программ.



Правлению поручено продолжить работу по внедрению профессиональных стандартов в деятельность ПАО "Газпром", его дочерних обществ и организаций.



Профессиональный стандарт - характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной деятельности. Профессиональные стандарты являются основным элементом национальной системы квалификаций и призваны обеспечить взаимодействие сферы труда и сферы профессионального образования.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 29.10.2018