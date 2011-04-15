Совет директоров Газпрома утвердил инвестпрограмму и бюджет на 2018 год в новых редакциях

Совет директоров ПАО "Газпром" утвердил инвестиционную программу и бюджет (финансовый план) на 2018 год в новых редакциях. Об этом говорится в сообщении компании.



Основные показатели инвестиционной программы не изменились по сравнению с вариантом, одобренным правлением Газпрома в сентябре текущего года.



В соответствии с инвестиционной программой на 2018 год в новой редакции, общий объём освоения инвестиций составит более 1.496 трлн руб. - на 217.498 млрд руб. больше по сравнению с инвестиционной программой, утвержденной в декабре 2017 года.



В том числе на проекты капитального строительства выделено 984.263 млрд руб. (рост на 185.835 млрд руб.), на приобретение в собственность ПАО "Газпром" внеоборотных активов - 84.806 млрд руб. (рост на 43.823 млрд руб.). Объём долгосрочных финансовых вложений - 427.259 млрд руб. (снижение на 12.16 млрд руб.).



В соответствии с утверждённым бюджетом (финансовым планом) Газпрома на 2018 год в новой редакции, размер внешних финансовых заимствований составит 518 млрд руб. (рост на 101.029 млрд руб.). Принятый финансовый план обеспечит покрытие обязательств Газпрома без дефицита, в полном объёме.



Корректировка параметров инвестиционной программы на 2018 год связана, в частности, с увеличением объема инвестиций в приоритетные проекты Газпрома в области транспортировки и сжижения природного газа (СПГ). Среди них - развитие газотранспортной системы в Северо-Западном регионе России и строительство комплекса по производству, хранению и отгрузке СПГ в районе компрессорной станции "Портовая".



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 29.10.2018