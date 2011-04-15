Нефть в нерешительности в ожидании антииранских санкций

Цена на нефть (январский фьючерс марки Brent) в понедельник, 29 октября, к 15:08 MSK повышалась на 0.2% до $77.79 за баррель. Рынок "чёрного золота" днём пытается задержаться выше уровня $77.5 за баррель на фоне противоречивых факторов. Об этом говорится в комментарии аналитика Forex Club Ивана Марчены.



С одной стороны, поддержка приходит от заявлений первого вице-президента Ирана Эсхака Джахангири, который оценил, что экспорт иранской нефти не упадёт ниже 1 миллиона баррелей в сутки, несмотря на вводимые с ноября санкции США против Исламской республики. К концу III квартала экспорт снизился на 800 тыс. баррелей в день по сравнению с показателем II квартала - до 1.63 млн баррелей в сутки.



С другой стороны, американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes, a GE Company (BHGE) зафиксировала по итогам недели, завершившейся 26 октября, рост на две штуки числа действующих добывающих установок в США до 875 штук. На фоне дорогой нефти этот показатель сохраняет тенденцию к росту.



Тем не менее, рубль умеренно повышался днём против основных резервных валют. Завершающийся налоговый период октября всё же поддерживает спрос на рублёвую ликвидность и соответственно - курс рубля.



Недавние позитивные оценки экспёртов агентства Moody's также поддерживают российскую валюту. Объём долга РФ - один из самых низких среди развивающихся экономик, и Россия может завершить 2018 год с профицитом бюджета впервые за семь лет, отмечают в Moody's макроэкономический позитив.



В итоге, доллар к 15:06 MSK снижался с начала торгов на 0.3% до 65.54 руб., евро - на 0.4% до 74.67 руб. Рублёвая цена барреля сорта Brent колеблется немного ниже отметки 5.1 тыс.



До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 64.9-66.1 руб., евро - в коридоре 74-75.4 руб.







"AK&M" от 29.10.2018