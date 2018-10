Морская часть газопровода "Турецкий поток" построена на 95%. Об этом говорится в сообщении Газпрома по итогам заседания совета директоров, который одобрил работу компании по реализации крупнейших инвестиционных проектов.



На сегодняшний день суммарно по обеим ниткам уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе Анапы, ведутся пусконаладочные работы, которые будут завершены в 2018 году. В Турции вблизи посёлка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала.



Ввод в эксплуатацию обоих газопроводов планируется до конца 2019 года.



В рамках развития собственных мощностей по сжижению природного газа Газпром продолжает строительство Комплекса по производству, хранению и отгрузке сжиженного природного газа (СПГ) в районе компрессорной станции "Портовая". В частности, к настоящему времени завершено сооружение газопровода-отвода, ведутся работы по основным технологическим объектам комплекса, береговому резервуару хранения СПГ и морскому отгрузочному терминалу.



Компания продолжает выполнение масштабной Восточной газовой программы и создание производственных объектов, связанных с поставками газа отечественным потребителям и в Китай. В частности, на базовом для Якутского центра газодобычи Чаяндинском месторождении завершено бурение 127 эксплуатационных газовых скважин, выполняется монтаж основного технологического оборудования на газовом промысле.



Сварено и уложено 2064 км труб на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы, что составляет 95.5% его протяженности. Строительная готовность двухниточного подводного перехода "Силы Сибири" через реку Амур - 90%, завершено протаскивание труб по обоим тоннелям. Продолжается сооружение приграничной компрессорной станции "Атаманская".



Полным ходом идут работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода - важного элемента технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири". Полностью выполнен план навигации 2018 года - морским и речным транспортом на строительную площадку доставлено 58 единиц крупнотоннажного и крупногабаритного оборудования.



До конца текущего года Газпром также планирует приступить к осуществлению проекта по расширению мощностей газопровода "Сахалин - Хабаровск - Владивосток" на участке от Комсомольска-на-Амуре до Хабаровска. Проектная документация разработана в полном объеме.



На западном направлении компания активно реализует стратегически важные проекты по развитию Единой системы газоснабжения России (ЕСГ).



На полуострове Ямал, где формируется в перспективе ключевой для отечественной газовой промышленности центр газодобычи, готовится к работе третий, финальный газовый промысел Бованенковского месторождения. Компания выполняет пусконаладку основного технологического оборудования. Промысел будет введен в эксплуатацию в 2018 году. Принято решение о начале в 2019 году полномасштабного обустройства еще одного крупного месторождения на Ямале - Харасавэйского.



Синхронно с наращиванием добычных мощностей Газпром расширяет Северный газотранспортный коридор. В текущем году будет завершено строительство линейной части газопровода "Ухта - Торжок - 2" протяженностью около 970 км. Для увеличения производительности действующего газопровода "Бованенково - Ухта - 2" завершаются монтажные и ведутся пусконаладочные работы на четырех компрессорных цехах общей мощностью 371 МВт. Продолжается реализация проекта развития ЕСГ в Северо-Западном регионе России.



Новые высокотехнологичные газопроводы Северного газотранспортного коридора позволят подать дополнительные объемы газа российским потребителям и на экспорт.



В соответствии с графиком осуществляется реализация проекта строительства газопровода "Северный поток - 2". В настоящее время ведется морская укладка труб в исключительной экономической зоне Финляндии и в территориальных водах Германии.



Правлению поручено продолжить работу по реализации крупнейших инвестиционных проектов.



ПАО "Газпром" (ИНН 7736050003) является крупнейшей в мире газовой компанией. Уставный капитал Газпрома составляет 118.367 млрд руб. Выпущено 23673512900 обыкновенных акций номиналом 5 руб. Количество акционеров Газпрома в России и за рубежом составляет несколько сотен тысяч. Под контролем Российской Федерации находится свыше 50% акций компании. Депозитарием программы ADR Gazprom является The Bank of New York Mellon.



Крупнейшими иностранными партнёрами Газпрома являются: немецкие компании E.ON, BASF, Wintershall, Verbundnetz Gas VNG, Siemens; французские ENGIE, EDF и Total; итальянская ENI; турецкая Botas; финская Fortum; нидерландские Gasunie и GasTerra; датская DONG Energy; норвежская Statoil; австрийская OMV; китайские CNPC и PetroChina; индийская GAIL; алжирская Sonatrach; вьетнамская PetroVietnam; венесуэльская PDVSA; аргентинская YPF; венгерская MOL; польская PGNiG; словацкая SPP; сербская "Сербиягаз"; "Болгарский энергетический холдинг" ЕАД; корейская Kogas; японские Mitsui, Mitsubishi Corporation и транснациональная Shell.



Чистая прибыль Газпрома по МСФО в I квартале 2018 года выросла на 11% до 372 млрд руб. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



"AK&M" от 29.10.2018