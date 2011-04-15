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29/10/2018
17:39

Более 40 парковочных мест появится на юго-востоке Москвы

Более 40 парковочных мест появится на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Так, 46 дополнительных парковочных мест появится у жителей Марьинского бульвара. С 29 октября участок Марьинского бульвара от Мячковского бульвара в районе дома 23 в направлении к Братиславской улицы и участок бульвара от Братиславской улицы в районе дома 26А в сторону Мячковского бульвара станут односторонними.



"AK&M" от 29.10.2018
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