Более 40 парковочных мест появится на юго-востоке Москвы. Об этом говорится в материалах ГКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).



Так, 46 дополнительных парковочных мест появится у жителей Марьинского бульвара. С 29 октября участок Марьинского бульвара от Мячковского бульвара в районе дома 23 в направлении к Братиславской улицы и участок бульвара от Братиславской улицы в районе дома 26А в сторону Мячковского бульвара станут односторонними.







"AK&M" от 29.10.2018