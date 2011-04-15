Дайджест газеты "Коммерсант" от 30 октября 2018 года



ДЕЛО "АНГАРЫ" ДАЛО ОСЛОЖНЕНИЯ НА СЕРДЦЕ

ОБВИНЯЕМЫЙ В ХИЩЕНИЯХ МОЖЕТ НЕ ДОЖИТЬ ДО СУДА



Как стало известно "Ъ", в ближайшее время Следственный комитет России (СКР) намерен передать в Генпрокуратуру для утверждения обвинительного заключения материалы скандального уголовного дела о многомиллионных хищениях бюджетных средств, выделенных в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) на модернизацию Государственного космического научно-производственного центра (ГКНПЦ) имени Хруничева. По версии следствия, при поставке оборудования для производства ракет-носителей "Ангара" бывший топ-менеджер центра Александр Поздняков и глава компании "Станкомашкомплекс" Вячеслав Логвиненко поставили в цеха станки ненадлежащего качества. Последний, в прошлом боевой офицер, заявляет, что выполнил все условия контракта, сейчас же он находится в СИЗО в критическом состоянии из-за осложнений сердечного заболевания.





СЛЕДСТВИЕ ПОДБИРАЕТСЯ К НАСЛЕДСТВУ "СЛАВЯНКИ"

У ОСУЖДЕННОГО АЛЕКСАНДРА ЕЛЬКИНА НАШЛИ ТРИ БИЗНЕС-ЦЕНТРА



Как стало известно "Ъ", из колонии в Москву собираются этапировать бывшего гендиректора ОАО "Славянка" Александра Елькина, обложившего в свое время данью едва ли не все подряды на ремонтно-строительные работы в Минобороны и получившего за это срок. Следователи собираются вменить Александру Елькину еще 15 эпизодов коммерческого подкупа, а кроме того, разобраться с его недвижимостью. Три бизнес-центра, в том числе особняк, в котором родился великий театральный режиссер и педагог Константин Станиславский, по версии правоохранителей, могли быть куплены на полученные откаты.





ТУРБИНЫ ПОЛУЧИЛИ ВЫСОКУЮ ОЦЕНКУ

РОССИЙСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ БУДЕТ СТОИТЬ НЕ ДЕШЕВЛЕ ЕВРОПЕЙСКОГО



Как выяснил "Ъ", Минпромторг оценил будущий рынок газовых турбин большой мощности (ГТБМ) в России в 80 единиц к 2035 году. В консервативном варианте потребуется заказ 42 турбин - этого, по мнению министерства, достаточно, чтобы окупить инвестиции в создание российских ГТБМ. Их стоимость будет на уровне западных аналогов, но производители РФ смогут быть конкурентными за счет более низкой наценки за сервис. Но источники "Ъ" полагают, что объем рынка будет меньше, а аналитики сомневаются, что машиностроители успеют начать выпуск ГТБМ к началу программы модернизации ТЭС.





ALIEXPRESS ВОЗЬМЕТ ПРЕДОПЛАТУ

РИТЕЙЛЕР ПРОТЕСТИРОВАЛ НОВЫЙ МЕТОД ПРОДАЖ



Китайские площадки AliExpress и Tmall начали тестировать в России возможность частичной оплаты заказа во время распродаж: в рамках услуги первый взнос составляет 10% стоимости товара, а оставшиеся 90% должны быть выплачены через несколько недель. Фактически ритейлер соединил уже опробованную на рынке функцию предзаказа и возможность рассрочки в "сильно урезанном" варианте, считают конкуренты. Услуга привлекает покупателей, но повышает риски сбоев в доставке, предупреждают эксперты.





ДОЛГ "АРХЭНЕРГОСБЫТА" РАЗНЕСУТ ПО ОБЛАСТИ

ПОТРЕБИТЕЛЯМ РЕГИОНА ГРОЗИТ КРАТНЫЙ РОСТ ЭНЕРГОТАРИФОВ



Как стало известно "Ъ", МРСК Северо-Запада (входит в "Россети") предлагает повысить сразу в 3,7 раза тарифы электросетей в Архангельской области. Скачок объясняется тем, что в соответствии с законом в тарифы внесены 4,2 млрд руб.- это резерв по сомнительным долгам ушедшего с рынка "Архэнергосбыта" и проценты по кредитам для компенсации неплатежей. Впрочем, эксперты сомневаются, что УФАС согласует предложенные тарифы.





"ТРИКОЛОР ТВ" ПОТЕРЯЛ СВЯЗЬ С АБОНЕНТАМИ

У КРУПНЕЙШЕГО ОПЕРАТОРА ПЛАТНОГО ТВ СОКРАТИЛОСЬ ЧИСЛО ПОДПИСЧИКОВ



Динамика рынка платного ТВ в третьем квартале - рост подключений на 2,2% - стала худшей за последние десять лет, подсчитало агентство Telecom Daily. У лидера рынка компании "Триколор ТВ" и вовсе произошел отток абонентов. Это связано с ростом цен на базовом тарифе оператора и изменением потребления контента: зрители начали пользоваться одной подпиской на разных телевизорах с поддержкой Android TV.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 30.10.2018