Дайджест газеты "Ведомости" от 30 октября 2018 года

Анонсы газеты "Ведомости" от 30 октября 2018 года.





НЕ ДОБРОМ ТАК ПОШЛИНОЙ



Правительство придумало, как сдержать рост цен на бензин - нефтяники должны проявить альтруизм, если этого окажется недостаточно - их ждет заградительная пошлина.



Бензин продолжает дорожать и принятые правительством меры не могут остановить рост цен, признал в понедельник премьер-министр Дмитрий Медведев. Он поручил Минэнерго провести совещания с нефтяными компаниями, и если ситуация не изменится, то правительство готово вести заградительные пошлины на экспорт нефти и нефтепродуктов. Это может быть сделано уже на следующей неделе, сообщил вице-премьер Дмитрий Козак.



Право правительства ввести заградительную пошлины на топливо было закреплено в законодательстве летом, чтобы не допустить роста цен. Но оно касается только нефтепродуктов, отмечает главный экономист Vygon Consulting Сергей Ежов. Чтобы ввести ее и на нефть, потребуются поправки в закон.





БАНКИ СМОТРЯТ НА ЛИЦА



Китайские банки начали анализировать мимику клиентов. Это снизит потери по кредитам.



Для выявления мошенников китайские банки начали применять технологию, анализирующую выражения лиц потенциальных заемщиков. Кредиторы надеются, что технология, позволяющая с помощью камер смартфонов зафиксировать еле заметные мимические движения, поможет им распознать, когда люди лгут, говоря о целях займа.



Эту технологию разработал и начал использовать при рассмотрении заявок на кредиты финансовый конгломерат Ping An. Западные кредитные организации пока не используют ее, беспокоясь о надежности и этичности, поэтому одними из первых в мире ее стали применять именно китайские банки.



Технология Ping An способна определять 54 еле уловимых непроизвольных изменения черт лица, которые часто проявляются до того, как мозг успевает взять выражение лица под контроль. Это, например, движения глазных яблок и быстрое моргание. Зачастую эти движения длятся сотые доли секунды.





ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ И ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ



Как выяснилось, наши законы не отвечают задачам цифровой экономики.



Можно ли перейти на цифровые трудовые отношения и как использовать электронную цифровую подпись на трудовых договорах?



Государство озаботилось переходом на цифровую экономику. Этим активно занимается Министерство экономического развития, которое создало несколько комитетов для решения цифровых вопросов. А они назрели, в частности в сфере труда.



Работодатели давно хотят уйти от бумажных документов, которых нужно особенно много при оформлении сотрудников в штат. Но его можно спокойно делать в электронном виде. К тому же трудовое право уже упоминает о цифровом документообороте. Еще в 2013 г. в Трудовом кодексе (ТК) появилась глава 49.1 о дистанционном труде, которая разрешает использовать электронную цифровую подпись (ЭЦП), если сотрудники работают удаленно. А 12 июня 2018 г. вступил в силу приказ Минтруда России от 23.11.2017 N 805н, который изменил стандарт обеспечения работников смывающими и обезвреживающими средствами (проще говоря, мылом и моющими средствами).





"Я ВЫСТУПАЮ ЗА ДИКТАТУРУ"



Президентские выборы в Бразилии выиграл ультраправый кандидат Жаир Болносару. Его политические взгляды многих пугают, но инвесторы надеются на радикальные экономические реформы.



"Трамп из тропиков", "бразильский Трамп", "Вы еще думаете, что Трамп был плох?" - нового президента одной из крупнейших стран мира Жаира Болсонару СМИ любят сравнивать с американским президентом. Он сам признает это: "Трамп столкнулся с теми же нападками, что и я: мол, гомофоб, фашист, расист, нацист, но люди поверили ему, и я болел за него" (цитата по "РИА Новости"). "Я не могу вспомнить ни одного более экстремистского лидера, победившего на демократических выборах в Латинской Америке", - цитирует The New York Times профессора Гарвардского университета Скотта Мейнваринга. Болсонару ему вторит: "Я не гадкий утенок. Я ужасный селезень" (цитата по Euronews).





ТРИ ХВОСТА В ЕВРОПЕ



В Европе скоро начнут продаваться книги и раскраски с персонажами мультфильма "Три кота". Это первая международная сделка "СТС медиа" по продаже прав на бренды.



Международное издательство Egmont приобрело у "СТС медиа" права на выпуск лицензионных товаров под брендом "Три кота" в Центральной и Восточной Европе, сообщил телехолдинг. Издательство будет выпускать книги, альбомы, раскраски с изображениями персонажей этого мультфильма. Представитель Egmont не ответил на запрос "Ведомостей".



Для "СТС медиа" это первая международная сделка по продаже лицензии на свои бренды.





КИТАЙ НАЦИОНАЛИЗИРУЕТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ

"РОСНЕФТЬ" НАШЛА В КИТАЕ НОВОГО ПОКУПАТЕЛЯ НА СВОЮ НЕФТЬ



Контракт на поставку до 100 млн т сырья от обанкротившейся частной компании CEFC может перейти государственной CITIC Resources .



"Роснефть" может начать поставлять нефть "дочке" китайского госфонда CITIC - CITIC Resources, рассказали источники. Речь идет о контракте, который в сентябре прошлого года "Роснефть" подписала с частной китайской CEFC China. По нему российская госкомпания обязалась поставлять по 10 млн т в год на протяжении пяти лет. Но стать крупным акционером "Роснефти" CEFC не успела. Компания обанкротилась и была вынуждена распродавать свои активы.



После краха CEFC контракт на покупку нефти достанется государственному фонду, рассказывают два собеседника "Ведомостей". На CITIC придется 20% поставок "Роснефти" в Китай, но крупнейший покупатель "Роснефти" в Китае - CNPC, российская госкомпания должна ей поставить по предоплатам суммарно 360 млн т нефти до 2037 г.





"АЭРОФЛОТ": ВДВОЕ ВЫШЕ



"Аэрофлот" хочет к 2023 году вырасти вдвое при росте рынка в полтора раза



Это грозит ему убытками, а стране - снижением конкуренции, опасаются эксперты.



В 2023 г. группа "Аэрофлот" (головная компания и ее "дочки" - "Россия", лоукостер "Победа" и дальневосточная "Аврора") ставит задачу перевезти 90-100 млн человек, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев президенту Владимиру Путину. . В 2017 г. группа перевезла 50,1 млн человек. То есть оптимистический сценарий состоит в удвоении перевозок.



Предыдущая стратегия группы "Аэрофлот", принятая в 2014 г., предполагала, что к 2025 г. пассажиропоток группы превысит 70 млн человек в год.





