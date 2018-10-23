ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 30 октября, в размере 75.0399 руб. против 74.6658 руб. на 27 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



27.10.18 - 74.6658 руб.

26.10.18 - 74.9851 руб.

25.10.18 - 75.0806 руб.

24.10.18 - 74.8584 руб.

23.10.18 - 75.3702 руб.





















































"AK&M" от 30.10.2018