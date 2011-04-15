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30/10/2018
09:48

Повтор! Кабмин может ввести заградительные пошлины на нефть и нефтепродукты

Рост цен на бензин наблюдается, несмотря на принятые меры. Поэтому Министерство энергетики должно провести в ближайшие два дня консультации с нефтяными компаниями и договориться о том, что будет подготовлен и принят план работы и соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. Об этом заявил председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании, свидетельствует стенограмма, размещённая на сайте кабинета министров.

В противном случае, по словам премьер-министра, в ближайшее время ему придётся ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.


"AK&M" от 30.10.2018
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