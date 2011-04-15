Средний размер ипотечного кредита в III квартале вырос на 10.2% до 2.19 млн руб.

Средний размер ипотечного кредита в III квартале 2018 года составил 2.19 млн руб., увеличившись на 10.2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении НБКИ.



Самая значительная динамика роста среднего размера ипотечного кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксирована в Волгоградской области (+25%), Хабаровском крае (+21.2%), Воронежской (+18.4%), Омской (+16.5%) и Тульской (+16.4%) областях.



Меньше всего средний размер кредита увеличился в Свердловской области (+1.9%), Санкт-Петербурге (+2.4%), Приморском крае (+3.6%), Ханты-Мансийском АО (+3.9%) и Ростовской области (+5.4%). В Москве данный показатель вырос на 8.6%.



Самое большое значение среднего размера кредита (среди 40 регионов-лидеров по объемам ипотечного кредитования в РФ) зафиксировано в Москве (4.63 млн руб.), Московской области (3.36 млн руб.), Ямало-Ненецком АО (2.81 млн руб.), Санкт-Петербурге (2.73 млн руб.) и Калужской области (2.47 млн руб.). В свою очередь, самый низкий показатель среднего размера ипотечного кредита отмечен в Челябинской (1.46 млн руб.), Кировской (1.52 млн руб.) и Вологодской (1.55 млн руб.) областях, а также в Алтайском крае (1.55 млн руб.) и Кемеровской области (1.58 млн руб.).





"AK&M" от 30.10.2018