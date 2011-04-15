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30/10/2018
12:04

Потенциал роста рубля ограничен, евро ждет важных данных

Аппетит к риску постепенно возвращается на мировые площадки, хотя в целом поведение инвесторов выглядит неоднозначно. Настроения несколько улучшились после того, как Трамп выразил надежду на "великолепную" сделку с Китаем, но опасения относительно эскалации торговой войны все же дают о себе знать. Так, в Азии большинство индексов выросли в пределах 1.5% к концу сессии. Исключение составил гонконгский Hang Seng, который просел на 1.5%. В Европе пока наблюдается преимущественно флэтовая динамика. Хуже остальных выглядит британский FTSE 100, который намерен расположиться на отрицательной территории. Об этом говорится в комментарии руководителя департамента аналитики Global FX Натана Ламберта.

Противоречивый внешний фон обусловил просадку российских индексов на открытии. Индекс МосБиржи и РТС снижаются на 0.5% и 0.66% соответственно. При этом рубль начал день с умеренного роста, отыгрывая возобновление покупок нефти и ослабление спроса на доллар. Однако учитывая, что налоговый период завершился, а интерес к риску остается сдержанным, потенциал более существенного укрепления российской валюты выглядит ограниченным. Так что доллар, скорее всего, продолжит двигаться в направлении уровня 66 руб. и уже в скором времени его протестирует.

На Forex евро и фунт умеренно восстанавливаются. Единая валюта продолжает следить за событиями в Италии, но локально отвлечется на статистику. Сегодняшние ключевые релизы – предварительные данные по ВВП еврозоны за третий квартал и показатели инфляции в Германии. Замедление роста европейской экономики и признаки слабого инфляционного давления в крупнейшей стране региона способны подавить попытки укрепления евро и поставить под угрозу целостность недавних минимумов в районе 1.1335.


"AK&M" от 30.10.2018
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