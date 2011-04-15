Банк России планирует ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю, говорится в сообщении ЦБ.



Внесение изменений в требования к управлению процентным риском по банковскому портфелю и внедрение нового порядка оценки величины данного риска направлены на совершенствование систем управления процентным риском в банках, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения из-за изменения процентных ставок, в том числе по долгосрочным активам и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок, подчеркивается в сообщении.



Проект положения Банка России устанавливает порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок, а также критерии признания процентного риска по банковскому портфелю высоким для использования в системе управления рисками и капиталом кредитной организации.



Одновременно с этим регулятор подготовил соответствующие изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".



В дальнейшем планируется использовать новые показатели величины процентного риска по банковскому портфелю при оценке экономического положения банков с учетом пропорциональности регулирования их деятельности, а также внести изменения в соответствующую форму отчетности.





"AK&M" от 30.10.2018