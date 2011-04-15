Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/10/2018
12:42

Банк России планирует ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю

Банк России планирует ввести новый порядок оценки процентного риска по банковскому портфелю, говорится в сообщении ЦБ.

Внесение изменений в требования к управлению процентным риском по банковскому портфелю и внедрение нового порядка оценки величины данного риска направлены на совершенствование систем управления процентным риском в банках, чтобы не допустить ухудшения их финансового положения из-за изменения процентных ставок, в том числе по долгосрочным активам и привлеченным средствам, чувствительным к изменению процентных ставок, подчеркивается в сообщении.

Проект положения Банка России устанавливает порядок расчета величины процентного риска по банковскому портфелю методами оценки изменения стоимости капитала и величины чистых процентных доходов при изменении процентных ставок, а также критерии признания процентного риска по банковскому портфелю высоким для использования в системе управления рисками и капиталом кредитной организации.

Одновременно с этим регулятор подготовил соответствующие изменения в Указание Банка России от 15.04.2015 N 3624-У "О требованиях к системе управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы".

В дальнейшем планируется использовать новые показатели величины процентного риска по банковскому портфелю при оценке экономического положения банков с учетом пропорциональности регулирования их деятельности, а также внести изменения в соответствующую форму отчетности.


"AK&M" от 30.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100