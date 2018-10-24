ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 31 октября в размере 65.7742 руб. против 65.8129 руб. на 30 октября.





Курс доллара США за последние 5 дней:



30.10.18 - 65.8129 руб.

27.10.18 - 65.6345 руб.

26.10.18 - 65.7476 руб.

25.10.18 - 65.6299 руб.

24.10.18 - 65.3101 руб.























































"AK&M" от 30.10.2018