ЦБ РФ установил официальный курс евро на 31 октября в размере 74.7918 руб. против 75.0399 руб. на 30 октября.





Курс евро за последние 5 дней:



30.10.18 - 75.0399 руб.

27.10.18 - 74.6658 руб.

26.10.18 - 74.9851 руб.

25.10.18 - 75.0806 руб.

24.10.18 - 74.8584 руб.























































"AK&M" от 30.10.2018