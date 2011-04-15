Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 октября

Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
Банк России установил на 31 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 46.6668
1 Азербайджанский манат 38.7705
100 Армянских драмов 13.5394
1 Белорусский рубль 31.0475
1 Болгарский лев 38.2386
1 Бразильский реал 17.6941
100 Венгерских форинтов 23.0262
1000 Вон Республики Корея 57.8067
10 Гонконгских долларов 83.8497
1 Датская крона 10.0229
1 Доллар США 65.7742
1 Евро 74.7918
100 Индийских рупий 89.4461
100 Казахстанских тенге 17.8332
1 Канадский доллар 50.1978
100 Киргизских сомов 94.5167
10 Китайских юаней 94.4869
10 Молдавских леев 38.3635
1 Новый туркменский манат 18.8195
10 Норвежских крон 78.5448
1 Польский злотый 17.2695
1 Румынский лей 16.0229
1 СДР (специальные
права заимствования) 91.1295
1 Сингапурский доллар 47.5419
10 Таджикских сомони 69.8092
1 Турецкая лира 11.9375
10000 Узбекских сумов 79.8536
10 Украинских гривен 23.3118
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 84.0265
10 Чешских крон 28.8876
10 Шведских крон 72.0063
1 Швейцарский франк 65.5644
10 Южноафриканских рэндов 44.9723
100 Японских иен 58.2820
"AK&M" от 30.10.2018