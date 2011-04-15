Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 31 октября

Банк России установил на 31 октября курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 46.6668

1 Азербайджанский манат 38.7705

100 Армянских драмов 13.5394

1 Белорусский рубль 31.0475

1 Болгарский лев 38.2386

1 Бразильский реал 17.6941

100 Венгерских форинтов 23.0262

1000 Вон Республики Корея 57.8067

10 Гонконгских долларов 83.8497

1 Датская крона 10.0229

1 Доллар США 65.7742

1 Евро 74.7918

100 Индийских рупий 89.4461

100 Казахстанских тенге 17.8332

1 Канадский доллар 50.1978

100 Киргизских сомов 94.5167

10 Китайских юаней 94.4869

10 Молдавских леев 38.3635

1 Новый туркменский манат 18.8195

10 Норвежских крон 78.5448

1 Польский злотый 17.2695

1 Румынский лей 16.0229

1 СДР (специальные

права заимствования) 91.1295

1 Сингапурский доллар 47.5419

10 Таджикских сомони 69.8092

1 Турецкая лира 11.9375

10000 Узбекских сумов 79.8536

10 Украинских гривен 23.3118

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 84.0265

10 Чешских крон 28.8876

10 Шведских крон 72.0063

1 Швейцарский франк 65.5644

10 Южноафриканских рэндов 44.9723

100 Японских иен 58.2820

"AK&M" от 30.10.2018