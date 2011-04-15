Банк России на 31 октября понизил курс евро к рублю почти на 25 копеек до 74.7918 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.7742 руб.

Банк России на 31 октября понизил официальный курс евро к рублю почти на 25 копеек до 74.7918 руб. с 75.0399 руб., курс доллара США - почти на 4 копейки до 65.7742 руб. с 65.8129 руб. 30 октября.



Стоимость бивалютной корзины на 31 октября уменьшилась более чем на 13 копеек (-0.19%) до 69.8321 руб. с 69.9651 руб. 30 октября.



"AK&M" от 30.10.2018