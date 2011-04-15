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30/10/2018
13:10

Банк "Глобэкс" повысил ставки по вкладам "Максимальный доход" в рублях и "Лёгкий" в долларах США

Банк "Глобэкс" (Группа Внешэкономбанка) повысил ставки по вкладам "Максимальный доход" в рублях и "Лёгкий" в долларах США. Об этом говорится в сообщении банка.

Вклад "Максимальный доход" открывается на срок от 1 месяца до 2 лет с минимальным взносом от 30 тыс руб. и от $500 или евро. Теперь ставка по депозиту "Максимальный доход" составляет 6.7% - 6.8% при сроке размещения полгода, более года - 7.1% - 7.2%, более 2 лет - 7.2% - 7.3% в зависимости от суммы вклада.

По вкладу "Лёгкий" в долларах США ставка составляет 3.4% годовых.

Ставка действительна при размещении средств на срок 547 дней и при минимальной сумме вклада $1 тыс.

Выплата процентов происходит в конце срока депозита, дополнительные взносы и частичное снятие не предусмотрены.

АО "Глобэксбанк" (Банк "Глобэкс", ИНН 7744001433) - универсальный коммерческий банк, основанный в 1992 году, предоставляет все виды банковских продуктов и услуг юридическим и физическим лицам в рублях и валюте. Банк входит в группу Внешэкономбанка.

Ключевым направлением деятельности банка является кредитование определяемых Правительством РФ приоритетных отраслей экономики. Банк кредитует предприятия реального сектора, работает с депозитами юридических и физических лиц, развивает международный бизнес.


"AK&M" от 30.10.2018
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