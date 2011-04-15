Банк России предлагает усовершенствовать регулирование инвестиционного страхования жизни

Банк России разработал концепцию по совершенствованию регулирования инвестиционного страхования жизни (ИСЖ). Изменения позволят остановить рост недобросовестных продаж данного продукта, говорится в сообщении регулятора.



Инвестиционное страхование жизни - один из самых быстрорастущих сегментов страхового рынка. Премии страховщиков по ИСЖ за 6 месяцев 2018 года выросли на 65% по отношению к 2017 году и достигли 138 млрд руб.



При этом большинство договоров ИСЖ (более 90%) заключается при посредничестве кредитных организаций - агентов страховщиков. Инвестиционное страхование жизни - продукт, позволяющий в дополнение к рисковой составляющей получить инвестиционный доход, который меняется в зависимости от конъюнктуры рынка.



Однако Банк России выражает обеспокоенность методами продаж данного продукта. Наблюдаемый рост сегмента ИСЖ сопровождается значительным увеличением жалоб потребителей в отношении данного продукта. В 2018 году их доля среди всех поступивших обращений в Банк России выросла более чем в два раза. Мониторинг, проведённый регулятором, показал, что агенты недостаточно информируют потребителей об особенностях и рисках инвестиционного страхования жизни.



При заключении договора клиента часто убеждают, что покупка ИСЖ принесёт значительно большую прибыль, чем открытие банковского вклада. Однако это не соответствует действительности: по данным Банка России, средняя доходность по завершившимся трёхлетним договорам ИСЖ составила 3.3% годовых, по пятилетним - 2.4% годовых.



Также многие клиенты были уверены, что в случае досрочного прекращения договора они смогут полностью вернуть деньги, выплаченные страховщику в качестве премии, а сами средства в ИСЖ застрахованы Агентством по страхованию вкладов.



По мнению регулятора, подобная модель продаж ИСЖ формирует некорректные ожидания потребителей. Следствием может стать общее разочарование граждан в данном продукте и падение объемов рынка. Для предотвращения подобной ситуации Банк России предлагает ужесточить меры по регулированию рынка ИСЖ.



В частности, регулятор разработал нормативный акт с требованиями к полному раскрытию информации об особенностях договоров ИСЖ и связанных с ними рисках.



Кроме того, Банк России намерен обязать страховщиков следить за соблюдением этих требований организациями-агентами: для этого планируется выпустить положение об усилении контроля за деятельностью агентов, повышении уровня их квалификации, а также издать рекомендации по продажам данного продукта и взаимодействии с потребителями.



Для проверки соблюдения требований Банк России будет проводить мониторинг подготовки и совершения сделок по покупке ИСЖ. Кроме того, регулятор рассматривает возможность законодательного запрета на продажу ИСЖ третьими лицами - агентами страховых организаций.



Банк России запланировал также ряд системных мер, которые предполагается реализовать в средне- и долгосрочной перспективе. Речь, в частности, идет о реформе квалификации розничных инвесторов, изменении регулирования сложных финансовых инструментов и увеличении штрафов для страховых организаций за нарушения установленных требований.



"AK&M" от 30.10.2018