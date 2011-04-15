Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в восстановлении железных дорог Кубы
Правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.
Цель соглашения - создание благоприятных условий для российских компаний по реализации проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.
ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы" планируют подписать контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети республики. Проект соглашения предусматривает взаимные обязательства сторон в целях реализации контракта, в том числе привилегии и льготы по налогам и сборам, предоставляемые Кубой исполнителю контракта в ходе его реализации.