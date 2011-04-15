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30/10/2018
13:24

Кабмин одобрил проект соглашения о сотрудничестве в восстановлении железных дорог Кубы

Правительство РФ одобрило проект российско-кубинского межправительственного соглашения о сотрудничестве в восстановлении и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы. Об этом говорится в сообщении пресс-службы кабинета министров.

Цель соглашения - создание благоприятных условий для российских компаний по реализации проекта восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры Кубы.

ООО "РЖД Интернешнл" и "Железные дороги Кубы" планируют подписать контракт на реализацию проекта восстановления и модернизации железнодорожной сети республики. Проект соглашения предусматривает взаимные обязательства сторон в целях реализации контракта, в том числе привилегии и льготы по налогам и сборам, предоставляемые Кубой исполнителю контракта в ходе его реализации.



"AK&M" от 30.10.2018
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