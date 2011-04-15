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30/10/2018
15:04

Инфляционные ожидания россиян в октябре снизились до 9.3% с 10.1% в сентябре

Инфляционные ожидания россиян в октябре снизились до 9.3% с 10.1% в сентябре. Об этом говорится в комментарии Банка России.

Инфляционные ожидания россиян улучшились в основном из-за уменьшения обеспокоенности динамикой цен на бензин, которые после всплеска в мае в целом стабильны уже четыре месяца, подчеркивает ЦБ.

В октябре доля тех, кто отметил быстрый рост цен на бензин, снизилась до 31% после 36% в сентябре.

Другой причиной снижения инфляционных ожиданий стала стабилизация курса рубля - его ослабление реже упоминалось среди причин инфляции.

Доля опрошенных, ожидающих ослабления рубля в ближайший год, сократилась с 50% в сентябре до 41% в октябре.

Предстоящее повышение НДС по-прежнему очень мало влияет на ожидания населения.

В то же время в комментарии отмечается, что зафиксированное в октябре снижение инфляционных ожиданий может оказаться неустойчивым - они остаются очень чувствительными к росту цен на отдельные товары и к разовым событиям.

Напомним, 29 октября председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев на совещании заявил, что, несмотря на принятые меры, наблюдается рост цен на бензин. Он поручил Министерству энергетики в ближайшие два дня провести консультации с нефтяными компаниями и договориться о том, что будет подготовлен и принят план работы и соглашение о поддержании сложившегося уровня цен на нефтепродукты на внутреннем рынке. В противном случае, по словам премьер-министра, в ближайшее время придётся ввести запретительные пошлины на нефть и нефтепродукты.


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