В рамках VII Славянского международного экономического форума будут подписаны инвестконтракты на 10.2 млрд руб.

В рамках VII Славянского международного экономического форума планируется подписание инвестконтрактов на 10.2 млрд руб.



Среди крупнейших инвестпроектов, старт которым будет дан на форуме, фармацевтическое производство в Почепе на месте бывшего завода по уничтожению химоружия. Московский эндокринный завод вложит в проект свыше 3.9 млрд руб. Также почти в 2 млрд руб. оценивается проект компании "Дружба" по строительству свиноводческого комплекса. Всего будет подписано восемь инвестсоглашений.



Сумма инвестиционных соглашений, подписанных на форуме в прошлом году, составила 6.28 млрд руб.



VII Славянский международный экономический форум пройдёт в Брянске 2 ноября 2018 года. Форум инициирован Правительством Брянской области при содействии Информационного агентства AK&M. Тема форума - "Экономика в цифровой экосистеме".



В программе форума запланировано 10 мероприятий, в числе которых пленарная дискуссия, 8 тематических заседаний и выставка, которая будет посвящена новым цифровым технологиям, разработанным и применяемым на предприятиях Брянской области, а также в соседних странах и регионах.



Генеральный спонсор форума - ПАО "Сбербанк".

Участие в форуме бесплатное. Регистрация участников обязательна. Регистрация проводится на сайте http://slavyanskyforum.com





"AK&M" от 30.10.2018