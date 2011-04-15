Ингосстрах выплатил 35.7 млн руб. в связи с повреждением воздушного судна

Ингосстрах произвёл выплату страхового возмещения в размере более 35.7 млн руб. в связи с нештатным функционированием двигателя воздушного судна Boеing 737-800. Об этом говорится в сообщении Ингосстраха.



Страховой случай произошёл 17 декабря 2017 года, когда во время выполнения рейса Новосибирск - Южно-Сахалинск была зафиксирована утёчка масла в двигателе воздушного судна.



Данное происшествие было признано Ингосстрахом страховым случаем в рамках страхования гражданской ответственности аэропортов, аэропортовых служб и товаропроизводителей.



Ингосстрах работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний. Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 149 населённых пунктах РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 30.10.2018