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30/10/2018
16:15

Въездной турпоток из Китая в Россию в 2018 году может достичь 2 млн человек

Въездной турпоток из Китая в Россию в 2018 году может достичь 2 млн человек. Такой прогноз представило Посольство КНР в РФ, сообщил Ростуризм.

По данным диппредставительства КНР в Москве, только в период чемпионата мира по футболу FIFA 2018 Россию посетило порядка 100 тыс. болельщиков и туристов из Китая.

По данным Росстата, в 2017 году поток туристов из КНР увеличился на 15% по отношению к 2016 году и составил 1.48 млн поездок. Таким образом, в прошлом году Китай занял первое место по количеству въездных туристических поездок в нашу страну, значительно опередив Финляндию (781 тыс. поездок), Польшу (556 тыс. поездок) и Германию (500 тыс. поездок).

В первом полугодии 2018 года въездной турпоток из КНР вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 21% до 667 тыс. поездок.

По оценкам экспертов, прямые поступления от китайского въездного туризма в Россию в 2017 году составили 120 млрд руб. В том числе около 40 млрд руб. пришлись на сферу международных перевозок, 14.7 млрд руб. - на железнодорожное сообщение, 6.5 млрд руб. - на предприятия общественного питания, 2.5 млрд руб. - на музеи и другие объекты показа.

Кроме того, около 19% всей выручки в премиум-сегменте розничной торговли Москвы и Санкт-Петербурга пришлось на приезжих из Китая. Так, средний чек китайского туриста составлял 45.6 тыс. руб., а общий доход магазинов сувениров и ювелирной продукции, по экспертным оценкам, достиг порядка 40 млрд руб.


"AK&M" от 30.10.2018
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