Департамент строительства сэкономил на торгах 6.7 млрд руб. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Москва направила на строительство более 310 млрд руб. с начала года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении. "По состоянию на конец октября Департамент строительства с учётом подведомственных организаций провёл 1415 торгово-закупочных процедур на сумму 310.8 млрд руб.", - сказал А.Бочкарев.



Он подчеркнул, что экономия на торгах составила 6.69 млрд руб., или 6.79% от общей суммы.



"Эти средства направлены на все строительные проекты по городским программам - проходка метро, строительство дорог, возведение социальных, культурных и спортивных зданий", - отметил глава Департамента.







"AK&M" от 30.10.2018