Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/10/2018
16:17

Департамент строительства сэкономил на торгах 6.7 млрд руб.

Департамент строительства сэкономил на торгах 6.7 млрд руб. Об этом сообщил Стройкомплекс.

Москва направила на строительство более 310 млрд руб. с начала года, сообщил руководитель Департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев, слова которого приводятся в сообщении. "По состоянию на конец октября Департамент строительства с учётом подведомственных организаций провёл 1415 торгово-закупочных процедур на сумму 310.8 млрд руб.", - сказал А.Бочкарев.

Он подчеркнул, что экономия на торгах составила 6.69 млрд руб., или 6.79% от общей суммы.

"Эти средства направлены на все строительные проекты по городским программам - проходка метро, строительство дорог, возведение социальных, культурных и спортивных зданий", - отметил глава Департамента.



"AK&M" от 30.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100