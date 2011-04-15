Южный дублер Кутузовского проспекта планируется ввести в 2020 году. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Северный и Южный дублеры Кутузовского проспекта существенно разгрузят дороги на западе столицы и улучшат транспортную доступность делового центра "Москва-Сити", заявила председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская, слова которой приводятся в сообщении. "Южный дублер сейчас активно строится, скоро предстоит реконструкция транспортной развязки на МКАД, в которую он "впадает", - сказала Ю.Княжевская.



По её словам, Северный дублер станет уникальной высокоскоростной магистралью длиной 10.5 км. Его построят в рамках концессионного соглашения. Дублер разгрузит не только Кутузовский проспект, но и Можайское шоссе за пределами МКАД.



Ю.Княжевская отметила, что реализации этих проектов уделяется такое же большое внимание, как и строительству хордовых магистралей в столице.



"По мнению экспертов, строить улично-дорожную сеть по системе хордовых направлений на 20% эффективнее, чем по старому кольцевому принципу. Именно поэтому сегодня реализуются масштабные проекты строительства хорд", - добавила она.



Генеральным проектировщиком и техническим заказчиком ключевых дорожных объектов Москвы является АО "Мосинжпроект".



Напомним, первый этап Южного дублера Кутузовского проспекта предусматривает строительство эстакады основного хода длиной 366.9 м на пересечении южного дублера Кутузовского проспекта с улицей Минская, эстакады длиной 116.3 м на съезде с дублера на улице Минская в сторону Кутузовского проспекта, эстакады длиной 226.8 м на съезде с улицы Минская на дублер в сторону Аминьевского шоссе, правоповоротного съезда с улицы Минская на дублер в сторону Третьего транспортного кольца, двух эстакад на съезде с дублера в ТД "Волынская" и обратно, путепровода на съезде с улицы Мосфильмовская в ТД "Волынская", двух мостов через реку Сетунь, более 6 км дорог, двух подземных пешеходных переходов, шумозащитных экранов (1.76 км), очистных сооружений, переустройство и прокладку инженерных сетей.



Второй этап включает сооружение 6.27 км дорог, двух подземных пешеходных переходов, двух путепроводов: на пересечении дублера со съездом на улицу Поклонная (57 м) и через пути Киевского направления МЖД (204 м).



"AK&M" от 30.10.2018