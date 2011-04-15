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30/10/2018
16:41

Суд поддержал позицию ФАС по жалобе на аукцион Россотрудничества

Суд поддержал позицию ФАС по жалобе на аукцион Россотрудничества. Об этом говорится в сообщении ФАС.

Напомним, ранее ФАС была рассмотрена жалоба компании "Промоушн Трейд" на действия Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству при проведении аукциона на оказание услуг по бронированию, оформлению, продаже и передаче авиабилетов, бронированию и оплате номеров в гостиницах для участников программы краткосрочных ознакомительных поездок в Российскую Федерацию молодых представителей политических, общественных, научных и деловых кругов иностранных государств. Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) составляла 69 млн руб.

Комиссия ФАС России установила, что несмотря на то, что НМЦК составляла 69 млн руб., в проекте контракта была указана иная сумма, а именно 2 тыс. 152 руб. 10 коп. - цена за единицу одной услуги. Действия заказчика, установившего в проекте контракта размер цены контракта 2152.10 руб., противоречат положениям документации об аукционе, что нарушает закон "О контрактной системе".

При этом, размер обеспечения исполнения контракта составлял свыше 31 млн руб. Вместе с тем, когда участники подавали предложения о цене за единицу услуги, положения закона при расчете обеспечения исполнения контракта не должны применятся. Таким образом, заказчик нарушил закон.

Жалоба была признана обоснованной, заказчику предписывалось внести изменения в проект контракта. Предписание было исполнено.


"AK&M" от 30.10.2018
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