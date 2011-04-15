АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ВостСибтранскомбанка

АСВ с 31 октября 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ВостСибтранскомбанка. Об этом говорится в сообщении агентства.



Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. За выплатой страхового возмещения на 1.9 млрд руб. могут обратиться 31 тыс. вкладчиков.



Выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ВостСибтранскомбанка ликвидационных процедур. Сбербанк будет осуществлять прием заявлений в течение не менее 1 года.



Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ВостСибтранскомбанк (Иркутск) 19 октября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 305-е место в банковской системе Российской Федерации.





"AK&M" от 30.10.2018