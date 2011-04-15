Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

30/10/2018
16:52

АСВ начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ВостСибтранскомбанка

АСВ с 31 октября 2018 года начинает выплату страхового возмещения вкладчикам ВостСибтранскомбанка. Об этом говорится в сообщении агентства.

Приём заявлений и выплаты страхового возмещения вкладчикам будут осуществляться через Сбербанк, действующий от имени АСВ и за его счет в качестве банка-агента. За выплатой страхового возмещения на 1.9 млрд руб. могут обратиться 31 тыс. вкладчиков.

Выплата возмещения осуществляется до дня завершения в отношении ВостСибтранскомбанка ликвидационных процедур. Сбербанк будет осуществлять прием заявлений в течение не менее 1 года.

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у ВостСибтранскомбанк (Иркутск) 19 октября 2018 года. По величине активов на 1 октября 2018 года кредитная организация занимала 305-е место в банковской системе Российской Федерации.


"AK&M" от 30.10.2018
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100