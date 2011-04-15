Nordwind Airlines открыл продажу билетов на международные рейсы из регионов России. Об этом говорится в сообщении перевозчика.



Авиакомпания Nordwind связала 45 городов России со своими международными регулярными рейсами по популярным туристическим маршрутам. Стыковочные рейсы в "Шереметьево" открыты по направлениям: Иордания (Амман - рейсы два раза в неделю, и Акаба - рейсы три раза в неделю), Таиланд (Бангкок - рейсы четыре раза в неделю), Куба (Варадеро - рейсы два раза в неделю).



ООО "Северный ветер" (Nordwind Airlines, ИНН 7733646084) создано в мае 2008 года с лицензией на выполнение пассажирских и грузовых перевозок как международная чартерная авиакомпания, действующая по всему миру. Является одной из лидирующих авиакомпаний на российском авиационном рынке. Маршрутная сеть Nordwind включает более 200 направлений - как внутрироссийских, так и зарубежных.



Авиакомпания базируется в московском аэропорту "Шереметьево". К 2017 году парк воздушных судов Nordwind увеличился до 22-х самолётов Boeing 737, Boeing 777, Airbus A330 и Airbus A321.



Пассажиропоток авиакомпании "Северный ветер" в январе-августе 2017 года вырос на 83.9% до 2.078 млн по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.





"AK&M" от 30.10.2018