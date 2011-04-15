ФНС разъяснила как перейти с НДС 18% на 20%

ФНС России разъяснила как перейти с НДС 18% на 20%. Об этом говорится в материалах службы.



Напомним, с 1 января 2019 года ставка НДС установлена в 20%.

Так, ставка НДС 20% применяется к товарам (работам, услугам), имущественным правам, отгруженным с 1 января 2019 года вне зависимости от условий договоров и даты их заключения. Если договор заключен в 2018 году и цена в нём сформирована с учётом ставки НДС 18%, но отгрузка произойдёт в 2019 году, налог должен быть уплачен по ставке 20%.



Если в 2018 году налогоплательщик получил аванс в счёт отгрузки в 2019 году, то с этих сумм НДС рассчитывается по старой ставке (18/118 от размера аванса), а при отгрузке в счёт этих авансов - уже по ставке 20%. При этом НДС, исчисленный с авансовых платежей, принимается к вычету у продавца по старой ставке.



В случае возврата товара с 1 января продавец не будет получать от покупателя счёт-фактуру на обратную реализацию, а будет выставлять корректировочный счёт-фактуру. Налоговые агенты, приобретающие у иностранного лица, не состоящего на учёте в налоговых органах, товары (работы, услуги), исчисляют НДС при перечислении оплаты. Если оплата в счёт поставок товаров (работ, услуг) в 2019 году перечислена иностранному лицу в 2018 году, то НДС исчисляется налоговым агентом с применением ставки 18/118%, а при отгрузке в счёт оплаты НДС налоговым агентом уже не исчисляется. Если налоговый агент в 2019 году оплачивает товары (работы, услуги), отгруженные в 2018 году, то НДС исчисляется налоговым агентом также по ставке 18/118%. С 1 января 2019 года иностранные продавцы электронных услуг должны исчислять НДС по операциям не только с физическими лицами, но и с организациями и индивидуальными предпринимателями. То есть покупатели электронных услуг у иностранных продавцов не признаются налоговыми агентами. Если электрон ные услуги оказаны в 2018 году, а оплата от покупателей поступила в 2019 году, иностранная организация должна самостоятельно рассчитать НДС, но по старой ставке в размере 15.25%.



Если же иностранная организация получила оплату от организаций и (или) индивидуальных предпринимателей в 2018 году, а сами услуги оказываются в 2019 году, то НДС иностранной организацией не исчисляется.



"AK&M" от 30.10.2018