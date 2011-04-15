Audi отзывает 6.687 тыс. автомобилей в РФ

Росстандарт согласовал программы мероприятий по проведению добровольного отзыва 6.687 тыс. транспортных средств марки Audi A4, А5, А6, Q6. Об этом говорится в сообщении ведомства.



Программы мероприятий представлены ООО "Фольксваген Груп Рус", являющимся официальным представителем изготовителя Audi на российском рынке.



Отзыву подлежат автомобили Audi A4, А5, А6, Q6, реализованные в период с 2012 года по 2017 год, с VIN-кодами согласно приложению, опубликованному на сайте Росстандарта.



Причиной отзыва автомобилей Audi с двигателями 2,0 TFSI, выпущенными в определенный период, является возможное проникновение влаги в электронные компоненты, которое может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. Как следствие, не исключены локальные оплавления.



Уполномоченные представители изготовителей марки Audi проинформируют владельцев автомобилей Audi, подпадающих под отзыв, путём рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ.



Одновременно владельцы могут самостоятельно, не дожидаясь сообщения уполномоченного дилера, определить, подпадает ли их транспортное средство под отзыв. Для этого необходимо сопоставить VIN-код собственного автомобиля с перечнем, опубликованным на сайте Росстандарт, связаться с ближайшим дилерским центром и согласовать время визита.



На транспортных средствах будет проведена замена дополнительного насоса охлаждающей жидкости и дополнительно будет выполнено обновление ПО блока управления двигателя.



Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.



"AK&M" от 30.10.2018