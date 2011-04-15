Средний размер пенсий в РФ в сентябре составил 31.7% от средней зарплаты

Средний размер пенсий в сентябре 2018 года составил 13.381 тыс. руб. и равнялся 31.7% от средней начисленной заработной платы. Об этом свидетельствуют данные Росстата.



В январе-сентябре 2018 года средний размер пенсий вырос на 3.8%, в сентябре в годовом исчислении - на 3.4%, по сравнению с предыдущим месяцем - на 0.1%.



Реальный размер пенсий в РФ в январе-сентябре 2018 года увеличился на 1.2%. В сентябре показатель не изменился как в годовом исчислении, так и по сравнению с предыдущим месяцем.





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