Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб.

Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за 9 месяцев 2018 года выросла почти в 8 раз до 39.95 млрд руб. с 5.156 млрд руб. годом ранее. Об этом говорится в материалах компании.



Выручка увеличилась на 34% до 88.815 млрд руб. с 66.194 млрд руб., операционная прибыль - на 63% до 13.39 млрд руб. с 8.219 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 38% до 27.271 млрд руб. с 19.782 млрд руб.



За III квартал 2018 года консолидированная выручка выросла по сравнению с аналогичным показателем за третий квартал 2017 года на 39% до 32.6 млрд руб. ($496.6 млн). Чистая прибыль выросла на 459% и составила 4.8 млрд руб. ($72.7 млн). Скорректированная чистая прибыль (Adjusted net income) увеличилась на 157% и составила 6.1 млрд руб. ($93 млн). Скорректированный показатель EBITDA (Adjusted EBITDA) вырос на 88% до 10.7 млрд руб. ($163.5 млн).



Yandex N.V. - крупная интернет-компания, владеющая поисковиком "Яндекс" и рядом интернет-сервисов.



Чистая прибыль Яндекса по US GAAP за первое полугодие 2018 года выросла до 35.182 млрд руб. с 4.303 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 32% до 56.245 млрд руб. с 42.756 млрд руб., операционная прибыль - на 18% до 7.507 млрд руб. с 6.372 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 17% до 16.546 млрд руб. с 14.087 млрд руб.



Чистая прибыль II квартал 2018 года выросла до 33.331 млрд руб. с 3.484 млрд руб. годом ранее. Выручка увеличилась на 34% до 29.672 млрд руб. с 22.104 млрд руб., операционная прибыль - на 45% до 4.348 млрд руб. с 2.997 млрд руб., скорректированный показатель EBITDA - на 23% до 8.842 млрд руб. с 7.213 млрд руб.





"AK&M" от 30.10.2018