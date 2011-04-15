Господдержка отечественного виноделия увеличится более чем в 2 раза

Поддержка винодельческой отрасли в 2019 году вырастет до 3 млрд руб. по сравнению с 1.4 млрд руб. в текущем году. Об этом заявила замминистра сельского хозяйства России Оксана Лут на открытии первой федеральной акции "Дни российских вин", сообщила пресс-служба Минсельхоза России.



Проект организован Министерством сельского хозяйства совместно с Министерством промышленности и торговли и направлен на повышение узнаваемости продукции российских виноделов.



О.Лут отметила, что в последние годы виноделие в России сделало серьезные шаги по реализации своего потенциала: сегодня вино производится преимущественно из собранного в нашей стране винограда, а не из импортных виноматериалов.



"Отрасль показывает положительную динамику. Во многом это произошло благодаря государственной поддержке виноградарства: за последние три года она выросла более чем в 5 раз, а в следующем году ее объемы вырастут еще более чем в 2 раза. Только в этом году виноградников было заложено на треть больше, чем в прошлом", - заявила заместитель министра.



На сегодняшний день валовый сбор винограда составил 457 тыс. т при средней урожайности 81.5 ц/га. Лидерами по сбору винограда являются Краснодарский край (198 тыс. т) и Республика Дагестан (162 тыс. т). Сбор урожая продлится до конца ноября текущего года.





"AK&M" от 30.10.2018