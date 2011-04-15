Повтор! Оборот общественного питания в РФ в январе-сентябре вырос на 4.1% до 1.094 трлн руб.

Оборот общественного питания в РФ в январе-сентябре 2018 года вырос на 4.1% до 1.094 трлн руб. Об этом свидетельствует доклад Росстата.



В сентябре данный показатель увеличился на 3.9% до 138.9 млрд руб. в годовом исчислении.



Напомним, оборот общественного питания в РФ в 2017 году вырос на 2.5% до 1.427 трлн руб.





"AK&M" от 30.10.2018